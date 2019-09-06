06 Eylül 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Fırtına'nın altın sezonu

Fırtına'nın altın sezonu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.09.2019

Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, bu sezon ekonomik olarak önemli işlere imza attıklarını, bunu saha başarısıyla da taçlandırarak 'altın bir sezon' yaşayacaklarını söyledi.

Bordomavili yönetici, "Yusuf Yazıcı'nın 'nın Lille kulübüne satışından 110 milyon TL'lik gelir elde ettik. Bu rakamın çok daha azıyla kadromuza 16 oyuncu kattık. 34 Milyon TL'nin üzerinde de rakamına ulaştık. Ayrıca 12 Milyon TL değerinde kombine sattık. Bu üç konuda da kulüp tarihinde ilke imza attık. Sponsorluk anlaşmaları ve reklam gelirlerinden de kasamıza 40 Milyon TL girdi. Toplam da şu ana kadar 196 Milyon TL'lik bir gelirden bahsediyoruz" dedi.

Ekonomik tablonun çok olumlu olduğunu ifade eden Doğan şöyle devam etti: "Bu gerçekten çok önemli bir rakam. Ancak yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Yönetim kurulu olarak özellikle forma satışı ve sponsorluk gelirlerimizin daha da artması için yoğun temaslar içerisindeyiz. Şunu söyleyebilirim ki takımımız 'de, Avrupa'da ve kupada olmak üzere üç kulvarda da başarıya koşarken bizde yönetim olarak saha dışında bu hedefler doğrultusunda çok daha büyük adımlar atacağız. Önemli projelerimiz var. Kısa süre içerisinde bu projeleri de hayata geçireceğiz. Bu sezon her kulvarda adından söz ettirecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın."
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