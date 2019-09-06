06 Eylül 2019, Cuma
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Bitirim bekler
Giriş Tarihi: 06.09.2019
Fırtına’nın sağ beki Pereira ile sol beki Novak, bu sezon atılan 11 golün 4’üne (yüzde 36.3’üne) katkıda bulundu.
Joao Pereira ile Filip Novak, istikrarlı futbollarının yanı sıra skora yaptıkları katkı ile dikkat çekiyor. İki kenar bek bu sezonki 7 resmi maçta da 90 dakika sahada kalırken, 1'er gol ve 1'er asist üretti. 35 yaşındaki Pereira, Süper Lig'de 2-1 kazanılan Y. Malatya maçında ikinci golü atarken, UEFA Ligi'ndeki Sparta Prag (2-1) sınavında da Novak'a asistini yaptı. 29 yaşındaki Novak ise 2-1'lik Prag maçında galibiyet golünü kaydetti. AEK (3-1) karşılaşmasında da asist yaptı. Bitirim bekler, takımlarının bu sezon attığı 11 golün 4'üne (yüzde 36) katkı sağladı.
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