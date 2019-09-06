06 Eylül 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Bitirim bekler

Bitirim bekler
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.09.2019

Fırtına’nın sağ beki Pereira ile sol beki Novak, bu sezon atılan 11 golün 4’üne (yüzde 36.3’üne) katkıda bulundu.

Joao Pereira ile Filip Novak, istikrarlı futbollarının yanı sıra skora yaptıkları katkı ile dikkat çekiyor. İki kenar bek bu sezonki 7 resmi maçta da 90 dakika sahada kalırken, 1'er gol ve 1'er asist üretti. 35 yaşındaki Pereira, 'de 2-1 kazanılan Y. maçında ikinci golü atarken, Ligi'ndeki (2-1) sınavında da Novak'a asistini yaptı. 29 yaşındaki Novak ise 2-1'lik Prag maçında galibiyet golünü kaydetti. AEK (3-1) karşılaşmasında da asist yaptı. Bitirim bekler, takımlarının bu sezon attığı 11 golün 4'üne (yüzde 36) katkı sağladı.
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