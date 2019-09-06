06 Eylül 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür’den güzel haber

Abdülkadir Ömür’den güzel haber
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.09.2019

'a sakatlığı bulunan genç yıldızı 'den geldi.

Sol dizindeki sakatlığı nedeniyle maçında forma giyemeyen 'den geldi. Yaklaşık bir haftadır yoğun tedavi uygulanan genç yıldızın ağrılarının önemli ölçüde azaldığı ve formasını geri almak için sabırsızlandığı bildirildi. 'ın Abdülkadir Ömür'ün dönüşüyle Avdijaj'ı yeniden kulübeye çekmesi bekleniyor.
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