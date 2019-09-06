06 Eylül 2019, Cuma
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Abdülkadir Ömür’den güzel haber
Giriş Tarihi: 06.09.2019
Trabzonspor'a sakatlığı bulunan genç yıldızı Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi.
Sol dizindeki sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi. Yaklaşık bir haftadır yoğun tedavi uygulanan genç yıldızın ağrılarının önemli ölçüde azaldığı ve formasını geri almak için sabırsızlandığı bildirildi. Ünal Karaman'ın Abdülkadir Ömür'ün dönüşüyle Avdijaj'ı yeniden kulübeye çekmesi bekleniyor.
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