05 Eylül 2019, Perşembe
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Golcü oyuncu attığı 3 golle de takıma önemli katkı sağladı. Onu 2 maçta 180'er dakika ile Campi ve Fernandes, 5 maçta 160 dakika ile Obi Mikel ve 6 maçta 134 dakika ile Yusuf Sarı takip etti. Avdijaj 4 maçta 81 dakika, Doğan Erdoğan ise 6 maçta 71 dakika oynadı. 7 karşılaşmanın 4'ünde sadece bir yeni transfer ilk 11'de görev alabildi. En fazla yeni transfer ise 5 oyuncuyla (Fernandes, Campi, Obi Mikel, Sörloth ve Yusuf Sarı) ilk haftadaki Kasımpaşa (1-1) deplasmanında sahaya çıktı.
Yenilerin yüzakı Sörloth
Giriş Tarihi: 05.09.2019
İlk 7 resmi maçta 16 yeni transferden 7’si süre aldı. 9’u henüz şans bulamadı.
Transfer döneminde kadrosuna 16 oyuncu katan bordo-mavililer, yenilerden henüz tam anlamıyla yararlanamadı. Süper Lig ve UEFA Ligi'ndeki 7 resmi maçta bu isimlerden 7'si süre alabilirken, 9'u forma şansı bulamadı. Crystal Palace'tan kiralanan Norveçli Alexander Sörloth, 7 maçta 506 dakika ile en çok forma giyen oyuncu oldu.
Golcü oyuncu attığı 3 golle de takıma önemli katkı sağladı. Onu 2 maçta 180'er dakika ile Campi ve Fernandes, 5 maçta 160 dakika ile Obi Mikel ve 6 maçta 134 dakika ile Yusuf Sarı takip etti. Avdijaj 4 maçta 81 dakika, Doğan Erdoğan ise 6 maçta 71 dakika oynadı. 7 karşılaşmanın 4'ünde sadece bir yeni transfer ilk 11'de görev alabildi. En fazla yeni transfer ise 5 oyuncuyla (Fernandes, Campi, Obi Mikel, Sörloth ve Yusuf Sarı) ilk haftadaki Kasımpaşa (1-1) deplasmanında sahaya çıktı.
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