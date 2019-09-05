05 Eylül 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Oturmuş kadroyu tercih etti

Oturmuş kadroyu tercih etti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2019

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, geçen sezonki kadrosundan vazgeçmedi.

Eski oyunculardan Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Filip Novak, , Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak Süper Lig ve 'da 7'de 7 yaparken, Abdülkadir Ömür sadece derbisini (sakatlığı yüzünden) kaçırdı. Defansın bel kemikleri Hüseyin Türkmen ile Majid Hosseini de 5 karşılaşmada süre aldılar.
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