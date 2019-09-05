05 Eylül 2019, Perşembe
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Oturmuş kadroyu tercih etti
Giriş Tarihi: 05.09.2019
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, geçen sezonki kadrosundan vazgeçmedi.
Eski oyunculardan Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Filip Novak, Jose Sosa, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak Süper Lig ve UEFA'da 7'de 7 yaparken, Abdülkadir Ömür sadece Fenerbahçe derbisini (sakatlığı yüzünden) kaçırdı. Defansın bel kemikleri Hüseyin Türkmen ile Majid Hosseini de 5 karşılaşmada süre aldılar.
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