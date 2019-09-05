05 Eylül 2019, Perşembe
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Karaman, Onazi’yi bekliyor
Giriş Tarihi: 05.09.2019
Topla buluşmaya hazırlanan Nijeryalı ön liberonun dönüşüyle defanstaki açıkların azalması bekleniyor.
Geçen sezonki Çaykur Rizespor maçında aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi geri sayıma geçti... Yaklaşık 255 gündür yoğun bir tedavi programına alınan Nijeryalı ön liberonun önümüzdeki günlerde hafif düzeyde topla çalışmalara başlayacağı; 4-5 hafta sonra ise takımla antrenmanlara katılabileceği açıklandı. Ünal Karaman, 26 yaşındaki öğrencisinin dönüşünü dört gözle bekliyor. Orta sahada ciddi bir alternatife kavuşacak olan bordo-mavili teknik adam, Onazi'nin rakip atakları karşılamadaki ustalığıyla defansta verilen açıkların azalacağını düşünüyor.
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