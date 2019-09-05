05 Eylül 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Karaman, Onazi’yi bekliyor

Karaman, Onazi’yi bekliyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2019

Topla buluşmaya hazırlanan Nijeryalı ön liberonun dönüşüyle defanstaki açıkların azalması bekleniyor.

Geçen sezonki maçında aşil tendonu kopan Ogenyi Onazi geri sayıma geçti... Yaklaşık 255 gündür yoğun bir tedavi programına alınan Nijeryalı ön liberonun önümüzdeki günlerde hafif düzeyde topla çalışmalara başlayacağı; 4-5 hafta sonra ise takımla antrenmanlara katılabileceği açıklandı. , 26 yaşındaki öğrencisinin dönüşünü dört gözle bekliyor. Orta sahada ciddi bir alternatife kavuşacak olan bordo-mavili teknik adam, Onazi'nin rakip atakları karşılamadaki ustalığıyla defansta verilen açıkların azalacağını düşünüyor.
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