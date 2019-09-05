05 Eylül 2019, Perşembe
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YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLECEK
Kariyerinin ikinci baharını yaşayan Sosa'nın bu performansı teknik ekibin yüzünü güldürürken, yönetim de yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncuya 'ücretinde indirim yapması' halinde 2 yıllık daha kontrat teklif edilerek, kariyerini Trabzonspor'da sonlandırması önerilecek. Taraftarların da sevgilisi olan Sosa, her fırsatta Trabzon'da çok mutlu olduğunu ve geldiği günden bu yana kendisine gösterilen ilgi ve sevgi için minnettar olduğunu ifade ediyor.
Jose Sosa'ya yeni sözleşme
Giriş Tarihi: 05.09.2019
Arjantinli yıldız, 25 günde oynanan 7 maçta da 90 dakika sahada kalırken; mücadele azmi, örnek tavırları ve yaptığı 4 kritik asistle parmak ısırtıyor
Trabzonspor'un 34 yaşındaki kaptanı Jose Sosa, kariyerinin altın dönemlerinden birini yaşıyor. Arjantinli futbolcu, bordo-mavili takımın bu sezon oynadığı 7 resmi maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 3 ve Süper Lig'de 1 olmak üzere 4 asistlik skor katkısı sağladı. Sosa asıl övgüyü ise futbolu ve mücadelesiyle topladı. Takımı sahada bir maestro gibi yöneten yıldız, her maç formasını sırılsıklam terleterek ve örnek tavırlarıyla kaptanlığın hakkını vererek tam not aldı.
YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLECEK
Kariyerinin ikinci baharını yaşayan Sosa'nın bu performansı teknik ekibin yüzünü güldürürken, yönetim de yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncuya 'ücretinde indirim yapması' halinde 2 yıllık daha kontrat teklif edilerek, kariyerini Trabzonspor'da sonlandırması önerilecek. Taraftarların da sevgilisi olan Sosa, her fırsatta Trabzon'da çok mutlu olduğunu ve geldiği günden bu yana kendisine gösterilen ilgi ve sevgi için minnettar olduğunu ifade ediyor.
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