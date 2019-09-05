05 Eylül 2019, Perşembe
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Kombinede tarihi rakam
Giriş Tarihi: 05.09.2019
Trabzonspor'da kombine kart satışında da kulüp rekoru kırıldı.
Kombine kart satışında da kulüp rekoru kırıldı. Yönetim, şu ana kadar yaklaşık 32 bin kart satarak, 12 milyon TL'lik bir satış rakamı yakaladı. Bu da kulüp tarihinde bir ilk... Kombine satışları halen devam ediyor. Akyazı'da oynanacak maçları izlemek isteyen taraftarlara 'acele edin' çağrısı yapıldı. Yönetim, önümüzdeki günlerde bilanço+tüm gelirleri detaylı bir şekilde kamuoyuna açıklayacak.
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