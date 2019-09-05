05 Eylül 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Kombinede tarihi rakam

Kombinede tarihi rakam
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2019

'da satışında da kulüp rekoru kırıldı.

satışında da kulüp rekoru kırıldı. , şu ana kadar yaklaşık 32 bin kart satarak, 12 milyon TL'lik bir satış rakamı yakaladı. Bu da kulüp tarihinde bir ilk... Kombine satışları halen devam ediyor. Akyazı'da oynanacak maçları izlemek isteyen taraftarlara 'acele edin' çağrısı yapıldı. Yönetim, önümüzdeki günlerde bilanço+tüm gelirleri detaylı bir şekilde kamuoyuna açıklayacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
İşte son transferlerin ardından dört büyüklerin ilk 11'leri İşte son transferlerin ardından dört büyüklerin ilk 11'leri
İşte yaz döneminin en pahalı 15 transferi! Zirvede sürpriz bir isim var İşte yaz döneminin en pahalı 15 transferi! Zirvede sürpriz bir isim var
Trabzonspor'da forvetler yüzleri güldürdü Trabzonspor'da forvetler yüzleri güldürdü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör