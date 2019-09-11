Ahmet Ağaoğlu: "Hiç bir konuda acele etmemeliyiz"

Trabzonspor'un yayın organına eylül ayı için yazı yazan Başkan Ahmet Ağaoğlu, birçok güzel gelişme olduğunu ancak buna karşın hiçbir konuda acele etmemeleri gerektiğini belirtti. Hep birlikte futbol dolu günlere geri döndüklerini belirten Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, Ağustos ayının Trabzonspor için oldukça yoğun geçtiğini vurguladı.

Cemil Usta Sezonu ile yeni bir futbol mevsimine daha merhaba derken, Avrupa sahnesine de uzun bir aranın ardından ilk adımı attıklarını ifade eden Ahmet Ağaoğlu, "UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Çekya'nın güçlü temsilcisi Sparta Prag'ı elemeyi başardıklarını belirterek, "Bir sonraki etap, Play-Off turunda ise rakibimiz Yunanistan'ın köklü kulüplerinden AEK idi. Atina'daki ilk maçta aldığımız galibiyetin ardından kendi evimizde AEK Atina'yı eleyerek gruplara kalmayı başardık. Dileğimiz bundan sonra hem Avrupa'da hem Süper Lig'de başarı merdivenlerini istikrarlı bir şekilde tırmanmak" ifadelerini kullandı.



"Futbol coşku ve tutkusu güzel günlerin geleceğine dair ümit veriyor"

Trabzonspor'un, güçlü bir camia olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Bugün güzel günlerden geçiyor ve geleceğe daha umutlu bakabiliyorsak bunu camiamızın büyüklüğüne; tarihimizden, ilke ve değerlerimizden gelen güce borçluyuz. Lig ve Avrupa maratonunun başında olmamıza rağmen, Trabzonspor'un kamuoyunda çizdiği pozitif imaj, bugün hepimizi heyecanlandırıyor. Kombine ve forma satışlarında yakaladığımız grafik, yeni transferlerimizin takıma hızlı adaptasyonu, gençlerimizin azim, mücadele ve saha dışına dahi taşan futbol coşku ve tutkusu güzel günlerin geleceğine dair ümit veriyor" dedi.



"Hiç bir konuda acele etmemeliyiz"

"Tüm bu güzel gelişmelere rağmen bizler hiçbir konuda acele etmemeliyiz" diyen Ağaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: "Bugünlere gelebilmek için gösterdiğimiz sabır, mücadele ve birliği sergilemeye devam edebilmeliyiz. Bunu başarabilir; sabır gösterip aynı zamanda takımımıza destek ve teşviğimizi sürdürebilirsek sadece Türkiye'de değil; tüm dünyada adımızdan çok daha fazla söz ettireceğiz. Bu kulübün başkanı ve bir neferi olarak benim bundan en ufak bir şüphem yok. 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun Bordo-Mavili camiamıza hayırlı olmasını, taraftarlarımızın sahada her daim görmeyi arzu ettikleri çalışkan, mücadeleci ve 'takımdaş' bir takımı bu sezon boyunca izleyebilmelerini temenni ediyorum. Ayrıca bu ay okulları açılan tüm Yavru Fırtınalara güzel ve başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum."

