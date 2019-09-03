03 Eylül 2019, Salı

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Süper Lig'de yaz transfer döneminin en pahalı 15 futbolcusu belli oldu! Zirvede sürpriz bir isim var

Süper Lig'de 2019/2020 yaz transfer dönemi resmen sona sona erdi. Başta Süper Lig'in dört büyük takımı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekipleri birçok takviye yaparak takımlarını yeni sezona hazır hale getirdi. Yaz döneminde bazı oyunculara ise hatrı sayılır bonservis bedelleri ödendi. Falcao, Gustavo, Sturridge ve N'Koudou gibi yıldızların ülkemize gelmesinin yanından Türkiye'den çok sayıda futbolcu da yüksek bonservis bedelleriyle yurt dışına transfer oldular. İşte Süper Lig'in yaz dönemindeki en pahalı 15 transferi ve Türkiye'den yurt dışına transfer olan en pahalı futbolcular...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 19:52 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 20:20
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Süper Lig'de yaz transfer döneminin en pahalı 15 futbolcusu belli oldu! Zirvede sürpriz bir isim var

Süper Lig'de yaz transfer dönemi resmen sona erdi.

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Süper Lig'de yaz transfer döneminin en pahalı 15 futbolcusu belli oldu! Zirvede sürpriz bir isim var

Süper Lig'in dört devi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kadrolarına önemli takviyeler yaparak takımlarını güçlendirdiler.

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Süper Lig'de yaz transfer döneminin en pahalı 15 futbolcusu belli oldu! Zirvede sürpriz bir isim var

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak göze çarptı.

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Süper Lig'de yaz transfer döneminin en pahalı 15 futbolcusu belli oldu! Zirvede sürpriz bir isim var

Tam 14 futbolcu transfer eden sarı-kırmızılılar; Radamel Falcao, Christian Luyindama, Michael Seri, Mario Lemina, Florin Andone, Emre Mor, Valentine Ozornwafor, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Okan Kocuk, Jimmy Durmaz, Steven Nzonzi ve Adem Büyük'ü kadrosuna kattı.

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Süper Lig'de yaz transfer döneminin en pahalı 15 futbolcusu belli oldu! Zirvede sürpriz bir isim var

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe de yoğun bir yaz transfer dönemi geçirdi.

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