Süper Lig'de yaz transfer döneminin en pahalı 15 futbolcusu belli oldu! Zirvede sürpriz bir isim var

Süper Lig'de 2019/2020 yaz transfer dönemi resmen sona sona erdi. Başta Süper Lig'in dört büyük takımı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekipleri birçok takviye yaparak takımlarını yeni sezona hazır hale getirdi. Yaz döneminde bazı oyunculara ise hatrı sayılır bonservis bedelleri ödendi. Falcao, Gustavo, Sturridge ve N'Koudou gibi yıldızların ülkemize gelmesinin yanından Türkiye'den çok sayıda futbolcu da yüksek bonservis bedelleriyle yurt dışına transfer oldular. İşte Süper Lig'in yaz dönemindeki en pahalı 15 transferi ve Türkiye'den yurt dışına transfer olan en pahalı futbolcular...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 19:52 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 20:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





