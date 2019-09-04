04 Eylül 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da forvetler yüzleri güldürdü

Trabzonspor'da forvetler yüzleri güldürdü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.09.2019

Rodallega'nın ayrılmasının ardından hücuma takviye yapan 'da Ekuban ve Nwakaeme'nin performansları yüz güldürürken, yeni transfer da performansıyla memnun etti. Bordo-mavililerde yıldız futbolcu Sturridge'in performansı da merak konusu.

, Teknik Direktör Ünal Karaman döneminde önemli bir toparlanma sürecine girerken yeni sezonda da camiayı heyecanlandıran gelişmelere imza atıyor. Geçtiğimiz sezondan itibaren büyük bir gelişime imza atan ekibi bu sezon da pozitif işlere imza atacağının sinyallerini veriyor.

'de ve Avrupa Ligi'nde 7 maça çıkan Trabzonspor 4 yıl aradan sonra gruplara kalma başarısı gösterirken, yoğun maç trafiğinde ise ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 3 haftada sonunda 5 puan topladı.

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Süper Lig'de ve Avrupa'da 11 gole imza atan bordo-mavililerde söz konusu gollerin 5'ni Ekuban, 3'ünü de kaydetti. Diğer goller ise Abdülkadir Ömür, Pereira ve Novak imzası taşıyor. 7 maçta forma giyen Nwakaeme ise gol katkısı vermemesine rağmen hücumdaki etkisiyle Karaman'ın vazgeçilmez oyuncuları arasından yer alıyor.


Hücum hattındaki etkisiyle dikkat çeken bordo-mavililer geçtiğimiz sezon Süper Lig'de attığı 15 gol sonrası bordo-mavili takım ile yollarını ayıran Hugo Rodallega'nın gidişiyle arayışlara giren Trabzonspor, söz konusu bölgeye ilk planda Sörloth'ü transfer yaparken ardından ise yıldız oyuncu Sturridge'i transfer ederek bu bölgeyi zenginleştirdi. Mevcut kadroda yer alan isimlere yeni transferlerin de katılmasıyla birlikte daha da güçlü bir takım olacağının sinyallerini veren Karadeniz ekibi camiayı şimdiden heyecanlandırmış durumda.

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