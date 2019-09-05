05 Eylül 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Rekorlar yılı olacak

Rekorlar yılı olacak
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2019

Transferi 39 Milyon TL kar ile kapatıp bir ilke imza atan Fırtına, gelirinde de 3 ayda 34 Milyon TL’ye ulaştı, geçen sezonu şimdiden yakaladı.

altyapıya yönelen, transferde de ayağını yorganına göre uzatan , akılcı hamlelerin sahada da başarıya dönüşmesiyle ekonomik anlamda yükselişe geçti. Bu sezon transferi 39 Milyon TL kar ile kapatarak bir ilke imza atan bordo-mavili kulüp, forma ve kombine satışında da rekora koşuyor... Geçtiğimiz sezonun tamamında 34 milyon 300 bin TL tutarında forma satışı gerçekleştiren TS Club mağazaları bu sezon daha ilk üç ayda 34 Milyon TL değerinde forma sattı. Yönetim yıl sonu için hedefini ise 55 milyon TL olarak revize etti. Bu rakama ulaşılması halinde kulüp tarihinin rekoru kırılacak.
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