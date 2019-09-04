Trabzonspor'un yeni 'Güneş'i

Trabzonspor'un başarılı teknik direktörü Ünal Karaman, 37 maça çıktığı Karadeniz ekibinde 1.83’lük puan ortalaması yakaladı. 1.85’lik Şenol Güneş’ten bu yana son 9 sezonun en başarılı teknik adamı oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 2010-11 sezonundan sonra bordomavili takımın toparlanma sürecine etki eden isimlerin başında geliyor. Geçtiğimiz sezon takımın başına gelen ve söz konusu sezonda 63 puanla ligi 4. sırada tamamlayarak, Trabzonspor'u Avrupa kupalarına taşıyan Karaman, Karadeniz ekibinde son 9 sezon içinde görev alan 9 teknik adam arasındaki en başarılı isim oldu. Karaman, 1,83 puan ortalamasıyla Şenol Güneş'ten sonra görev yapan hocalar içerisinde en iyi performansı gösterdi.

HALİLHODZİÇ SONDA

Karaman, Süper Lig'de Karadeniz ekibiyle 37 maça çıktı. Trabzonspor bu maçlarda 19 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek 68 puan toplarken, 1.83'lük puan ortalaması yakaladı. Şenol Güneş, 2009-2010 sezonunun 20. haftasından 2012-2013 sezonunun 19. haftasına kadar olan dönemde 107 lig maçında 56 galibiyet, 30 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 1.85'lik puan ortalaması tutturmuştu. Son 9 sezon içinde en düşük puan ortalaması ise 1.12 ile Vahid Halilhodziç'e ait.

GENÇLERİ PARLATTI

Karaman, genç oyuncuların yaptığı patlamada da önemli rol oynadı. Başta kaleci Uğurcan olmak üzere Hüseyin, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı bu dönemde parladı. Yusuf rekor ücretle Fransa'ya transfer oldu.

DOLUDİZGİN GİDİYOR

Karaman yönetiminde Avrupa Ligi ön elemelerini geçip gruplara adını yazdıran Trabzonspor, ligde 15 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Son olarak Kadıköy'den beraberlik çıkartan Fırtına, geçen sezon yine Karaman'la G.Saray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da 2-1 yenmişti.