Bambaşka bir Ekuban

8 golle bitirdiği geçen sezonun son 7 maçında gol bile atamayan yıldız futbolcu Caleb Ekuban vites yükseltti. Ganalı yıldız, bu sezon 7 karşılaşmada şimdiden 5 gole ulaştı. Ekuban attığı gollerin yanı sıra oynadığı futbolla da göz dolduruyor.

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde sezona yoğun bir maç programıyla başlayan Trabzonspor'da, Ganalı oyuncu Caleb Ekuban, attığı gollerle takımını taşıdı. Geçen sezon lig ve Türkiye Kupası'nda 36 resmi maçta 8 gol kaydeden 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise daha şimdiden 7 maçta 5 gole ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 4 gol, ligde de 3 maçta 1 gol kaydeden Ekuban, F.Bahçe derbisinde attığı golle 1 puanı getirmişti.

Ganalı yıldız böylece geçen sezon takımdan ayrılan Rodallega ve Burak Yılmaz gibi golcü oyuncuların yokluğunu aratmadı. Bordomavili takımda, geçen sezon ligde oynanan ilk 7 resmi maçta Rodallega 5, Burak Yılmaz da 4 gol kaydetmişti. Ekuban, geçen sezon ligin son bölümünü sessiz bitirmişti. Bordo-mavili futbolcu, geçen sezon son 7 lig karşılaşmasında gol atma başarısı gösteremeyerek sezonu iyi tamamlayamamıştı.