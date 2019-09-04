04 Eylül 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Bambaşka bir Ekuban

Bambaşka bir Ekuban
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 04.09.2019

8 golle bitirdiği geçen sezonun son 7 maçında gol bile atamayan yıldız futbolcu vites yükseltti. Ganalı yıldız, bu sezon 7 karşılaşmada şimdiden 5 gole ulaştı. Ekuban attığı gollerin yanı sıra oynadığı futbolla da göz dolduruyor.

ve 'nde sezona yoğun bir maç programıyla başlayan 'da, Ganalı oyuncu , attığı gollerle takımını taşıdı. Geçen sezon lig ve 'nda 36 resmi maçta 8 gol kaydeden 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise daha şimdiden 7 maçta 5 gole ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 4 gol, ligde de 3 maçta 1 gol kaydeden Ekuban, F.Bahçe derbisinde attığı golle 1 puanı getirmişti.

Ganalı yıldız böylece geçen sezon takımdan ayrılan Rodallega ve gibi golcü oyuncuların yokluğunu aratmadı. Bordomavili takımda, geçen sezon ligde oynanan ilk 7 resmi maçta Rodallega 5, Burak Yılmaz da 4 gol kaydetmişti. Ekuban, geçen sezon ligin son bölümünü sessiz bitirmişti. Bordo-mavili futbolcu, geçen sezon son 7 lig karşılaşmasında gol atma başarısı gösteremeyerek sezonu iyi tamamlayamamıştı.

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