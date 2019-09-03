03 Eylül 2019, Salı
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Fırtına, Avrupa’da da tam gaz
Giriş Tarihi: 03.09.2019
Bordo mavililer, büyük maçlardaki başarısını genele de yaydı. Fırtına'nın ligde tam 15 maçtır bileği bükülmüyor.
Son yenilgisini 17 Şubat 2019'da Alanyaspor (0-2) karşısında alan Ünal Karaman'ın öğrencileri, sonraki 15 maçta 5 beraberlik ve 10 galibiyet elde etti. (Ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi). UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ve AEK'yı saf dışı bırakarak gruplara kalan Trabzonspor; altyapıdan çıkardığı yıldızları, örnek duruşu ve futboluyla lige damga vurdu.
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