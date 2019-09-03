03 Eylül 2019, Salı

TRABZONSPOR

Fırtına, Avrupa’da da tam gaz

Fırtına Avrupa’da da tam gaz
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.09.2019

Bordo mavililer, büyük maçlardaki başarısını genele de yaydı. Fırtına'nın ligde tam 15 maçtır bileği bükülmüyor.

Son yenilgisini 17 Şubat 2019'da (0-2) karşısında alan 'ın öğrencileri, sonraki 15 maçta 5 beraberlik ve 10 galibiyet elde etti. (Ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi). Avrupa Ligi'nde ve AEK'yı saf dışı bırakarak gruplara kalan ; altyapıdan çıkardığı yıldızları, örnek duruşu ve futboluyla lige damga vurdu.
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