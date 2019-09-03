03 Eylül 2019, Salı

TRABZONSPOR

Ünal Karaman'dan Jose Sosa'ya övgü

Ünal Karaman'dan Jose Sosa'ya övgü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.09.2019

Karaman’dan Sosa’ya övgü: “Sahada basmadık yer bırakmadı. Şapka çıkarılacak performans sergiledi.”

Teknik direktör , karşılaşmasından sonra kaleci Uğurcan ile birlikte kaptan Sosa'yı da özel olarak tebrik etti. Sosa'nın performansına ayrı bir parantez açan bordo-mavili çalıştırıcı, "Sahada basmadık yer bırakmadı. İki kaptan Emre'yi (Belözoğlu) de Sosa'yı da mücadeleri için tebrik ediyorum. İkisinde de damıtılmış bir futbol aklı var ve herkese örnek oluyorlar" diye konuştu. 34 yaşındaki Sosa, bu sezon Avrupa Ligi'nde 4 maçta 3 asist yaparken, 'de de 3 karşılaşmada 1 asist gerçekleştirdi.
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