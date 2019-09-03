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Ünal Karaman'dan Jose Sosa'ya övgü
Giriş Tarihi: 03.09.2019
Karaman’dan Sosa’ya övgü: “Sahada basmadık yer bırakmadı. Şapka çıkarılacak performans sergiledi.”
Teknik direktör Ünal Karaman, Fenerbahçe karşılaşmasından sonra kaleci Uğurcan ile birlikte kaptan Sosa'yı da özel olarak tebrik etti. Sosa'nın performansına ayrı bir parantez açan bordo-mavili çalıştırıcı, "Sahada basmadık yer bırakmadı. İki kaptan Emre'yi (Belözoğlu) de Sosa'yı da mücadeleri için tebrik ediyorum. İkisinde de damıtılmış bir futbol aklı var ve herkese örnek oluyorlar" diye konuştu. 34 yaşındaki Sosa, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 3 asist yaparken, Süper Lig'de de 3 karşılaşmada 1 asist gerçekleştirdi.
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