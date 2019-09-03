03 Eylül 2019, Salı

TRABZONSPOR

Onazi müjdesi: 10 güne hazır

Onazi müjdesi: 10 güne hazır
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.09.2019

Geçen sezon maçında aşil tendonundan sakatlanan 'den beklenen müjde nihayet geldi.

İki kez bıçak altına yatan Nijeryalı ön liberonun 10 gün sonra takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi. İki aydır düz koşu ve fitness yapan 'nin sahalara dönüşü ise idmanlardaki performansına göre netlik kazanacak.
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