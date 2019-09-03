03 Eylül 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Onazi müjdesi: 10 güne hazır
Giriş Tarihi: 03.09.2019
Geçen sezon Rize maçında aşil tendonundan sakatlanan Onazi'den beklenen müjde nihayet geldi.
İki kez bıçak altına yatan Nijeryalı ön liberonun 10 gün sonra takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi. İki aydır düz koşu ve fitness yapan Onazi'nin sahalara dönüşü ise idmanlardaki performansına göre netlik kazanacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"