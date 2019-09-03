03 Eylül 2019, Salı

TRABZONSPOR

Ömür ve Kamil Ahmet yetişecek

Ömür ve Kamil Ahmet yetişecek
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.09.2019

'un 4. haftada ile oynayacağı mücadeleye sakatlıkları bulunan ile Kamil 'nin yetişecekleri öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle karşısında forma giyemeyen ile uzun süredir takımdan ayrı olan Kamil 'nin tedavisi sürüyor. İki oyuncunun da lige verilen arada rehabilitasyon+yükleme süreçlerine devam edecekleri ve sınavına yetişecekleri ifade edildi.
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