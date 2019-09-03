03 Eylül 2019, Salı
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Ömür ve Kamil Ahmet yetişecek
Giriş Tarihi: 03.09.2019
Trabzonspor'un 4. haftada Gençlerbirliği ile oynayacağı mücadeleye sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin yetişecekleri öğrenildi.
Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür ile uzun süredir takımdan ayrı olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin tedavisi sürüyor. İki oyuncunun da lige verilen arada rehabilitasyon+yükleme süreçlerine devam edecekleri ve Gençlerbirliği sınavına yetişecekleri ifade edildi.
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