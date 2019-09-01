01 Eylül 2019, Pazar

TRABZONSPOR

İmha timi iş başında

İmha timi iş başında
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 01.09.2019

sihirbazı’ Nwakaeme, hücumda bugün yine en büyük koz... Sörloth ve Ekuban ise gol kovalayacak.

, karşısında 3 silahşorlara güveniyor... 'ün yokluğunda hücum organizasyonlarını Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Alexander Sörloth üstlenecek. Nwakaeme sol kanattan taşıyacağı toplarla arkadaşlarına pozisyon hazırlarken, Ekuban ile Sörloth da Fenerbahçe savunmasını aşarak gol arayacak. Sörloth 6 resmi maçta 3 gol atarken, Ekuban ise 4 kez fileleri havalandırdı. Nwakaeme ise gol ve asist üretemedi ancak çalımları, top saklaması ve pasları ile rakip defansların kabusu oldu.

İDEAL 11'İYLE SAHADA

Fırtına, Fenerbahçe karşısına ideal 11 ile çıkacak. Teknik direktör , AEK maçında görev verdiği Gaston Campi, Fernandes ile Obi Mikel'i tekrar yedek kulübesine çekecek. Bu oyuncuların yerine ilk 11'de Hüseyin, Hosseini ve Sörloth forma giyecek. Abdülkadir Ömür'ün yerine ise sağ kanatta Avdijaj'ın oynaması bekleniyor.

İYİ OYNAYAN KAZANSIN

Yönetim kurulu üyesi Sertaç Güven, ligdeki bütün maçların kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Trabzonspor her maça kazanmak için çıkıyor. Takımımız hazır, inşallah Fenerbahçe karşılaşması da güzel bir maç olur. İyi oynayan kazansın. Umarım bu takım biz oluruz" diye konuştu.

COŞKULU KARŞILAMA

Trabzonspor dün istanbul'a geldi. Kafileyi havaalanında çiçeklerle ve tezahüratlar ile karşılayan bordo-mavili taraftarlar, derbi öncesi takıma moral verdiler. Yarın oynanacak olan derbi için dün 14.35'te 'dan İstanbul'a hareket eden Trabzonspor, İstanbul'da çok sayıda taraftarımız karşıladı. Futbolcular seyahatin ardından kamp yapacağı otele giderek maç saatini beklemeye başladı.

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