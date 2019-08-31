Trabzonspor Kadıköy'de galibiyete hasret

Süper Lig'in üçüncü haftasında ​Fenerbahçe'ye konuk olacak ​Trabzonspor, Kadıköy'de son 22 maçta galip gelemedi. Bordo-mavili ekip, rakibi karşısında Kadıköy'de galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak bordo-mavili ekip, rakibi karşısında Kadıköy'de galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

En son sarı-lacivertli takımı İstanbul'da 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, rakibi önünde son 22 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 10 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

22 yıl önce teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde ​Fenerbahçe'yi yenen Karadeniz ekibinde, Ünal Karaman'a kadar 22 teknik adam görev yaptı.

Bu teknik adamların bir kısmının görev süresi kısa sürüp Fenerbahçe ile dış sahada oynanan maçta yer almazken bir kısmı ise sarı-lacivertli takım karşısında deplasman galibiyeti elde edemedi.