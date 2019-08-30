Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Anlaşma tamam

Süper Lig'de transfer döneminin sonuna yaklaşılırken yoğun bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe ile Galatasaray'da çalışmalar hızlandı. Vedat Muriç ve Deniz Türüç transferinde karşı karşıya gelen ve iki oyuncuyu da kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ezeli rakibine bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.08.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





