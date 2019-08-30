30 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Anlaşma tamam

Süper Lig'de transfer döneminin sonuna yaklaşılırken yoğun bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe ile Galatasaray'da çalışmalar hızlandı. Vedat Muriç ve Deniz Türüç transferinde karşı karşıya gelen ve iki oyuncuyu da kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ezeli rakibine bir transfer çalımı daha atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.08.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 10:05
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Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Anlaşma tamam

Süper Lig'e 2 galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Anlaşma tamam

Yeni sezona çok iyi bir başlangıç yaparak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu hissettiren sarı-lacivertliler Trabzonspor maçını da kazanarak 10 yıl aranın ardından lige 3'te 3'le başlamak istiyor.

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Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Anlaşma tamam

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kanarya, transferde de yeniden atağa kalktı.

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Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Anlaşma tamam

Son olarak kadrosunu Adil Rami ile güçlendiren sarı-lacivertlilerde en az 2 transferin daha yapılması bekleniyor.

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Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Anlaşma tamam

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy da "Transferde verilen sözler tutulur" diyerek müjdeyi vermişti.

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