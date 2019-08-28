28 Ağustos 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor AEK maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor AEK maçı hazırlıklarını tamamladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.08.2019

, Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında yarın temsilcisi AEK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Ogenyi Onazi ile Kamil , takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenman eksiği bulunan yeni transfer Sturridge ise salonda çalıştı.

maçının ardından ilk antrenmana çıkmayarak salonda çalışan Arjantinli oyuncu ise takımla birlikte çalışmada yer aldı. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise AEK müsabakasının taktik provasını yaptı.

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