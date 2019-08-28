28 Ağustos 2019, Çarşamba
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Trabzonspor AEK maçı hazırlıklarını tamamladı
Giriş Tarihi: 28.08.2019
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında yarın Yunanistan temsilcisi AEK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.
Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi, takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenman eksiği bulunan yeni transfer Sturridge ise salonda çalıştı.
Yeni Malatyaspor maçının ardından ilk antrenmana çıkmayarak salonda çalışan Arjantinli oyuncu Jose Sosa ise takımla birlikte çalışmada yer aldı. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise AEK müsabakasının taktik provasını yaptı.
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