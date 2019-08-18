18 Ağustos 2019, Pazar
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Trabzonspor'dan Bolasie hamlesi
Giriş Tarihi: 18.08.2019
The Sun, Everton'ın gözden çıakrdığı Bolasie’yi Trabzon’a yazdı. 30 yaşındaki oyuncu geçen sezonu Anderlecht’te kiralık geçirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekibin gündemine yeni bir isim daha girdi. İngilizlerin yüksek tirajlı gazetesi The Sun, Trabzonspor'un Yannick Bolasie ile ilgilendiğini yazdı. Haberde Everton'ın gözden çıkardığı hücum oyuncusuna Karadeniz temsilcisinin dışında Beşiktaş'ın da kanca attığı belirtildi. 11 milyon euro'ya serbest kalma maddesi olan Bolasie'nin kiralık olarak ayrılması gündemde. Bolasie, geçtiğimiz sezonu Anderlecht'te geçirmişti. 38 maçta, 8 gol, 9 asistlik başarılı bir performans sergilemişti. Fırsat transferi olarak bekleniyor.
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