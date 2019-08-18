18 Ağustos 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Bolasie hamlesi

Bolasie hamlesi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.08.2019

, Everton'ın gözden çıakrdığı Bolasie’yi Trabzon’a yazdı. 30 yaşındaki oyuncu geçen sezonu ’te kiralık geçirdi.

çalışmalarını sürdüren bordo-mavili ekibin gündemine yeni bir isim daha girdi. İngilizlerin yüksek tirajlı gazetesi , 'un Yannick Bolasie ile ilgilendiğini yazdı. Haberde Everton'ın gözden çıkardığı hücum oyuncusuna temsilcisinin dışında 'ın da kanca attığı belirtildi. 11 milyon euro'ya serbest kalma maddesi olan Bolasie'nin kiralık olarak ayrılması gündemde. Bolasie, geçtiğimiz sezonu 'te geçirmişti. 38 maçta, 8 gol, 9 asistlik başarılı bir performans sergilemişti. Fırsat transferi olarak bekleniyor.
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