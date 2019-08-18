18 Ağustos 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Ailesi onayladı

Ailesi onayladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.08.2019

Daniel Sturridge transferindeki gerçekler ortaya çıktı. Bonservisi elinde olan İngiliz yıldızla 'un dışında 'in de ilgilendiği belirtildi.

Annesi Garcia ve amcası Dean'in ilk tercihleri 'du ancak Trabzon şehrini gezip, stadı gördükten sonra fikirleri değişti. Sturridge'in tam bir futbol şehri olan Trabzon'da kariyerine devam etmesine onay verdiler. Şimdi 29 yaşındaki futbolcunun son kararı bekleniyor. Bordo-mavili idareciler görüşmelerin olumlu sürdüğünü belirttiler.
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