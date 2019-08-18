18 Ağustos 2019, Pazar
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Ailesi onayladı
Giriş Tarihi: 18.08.2019
Daniel Sturridge transferindeki gerçekler ortaya çıktı. Bonservisi elinde olan İngiliz yıldızla Trabzonspor'un dışında Başakşehir'in de ilgilendiği belirtildi.
Annesi Garcia ve amcası Dean'in ilk tercihleri İstanbul'du ancak Trabzon şehrini gezip, stadı gördükten sonra fikirleri değişti. Sturridge'in tam bir futbol şehri olan Trabzon'da kariyerine devam etmesine onay verdiler. Şimdi 29 yaşındaki futbolcunun son kararı bekleniyor. Bordo-mavili idareciler görüşmelerin olumlu sürdüğünü belirttiler.
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