26 Ağustos 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor’da yeni transfer Sturridge ilk antrenmanına çıktı

Sturridge ilk antrenmanına çıktı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.08.2019

’in ikinci haftasında sahasında ’u 2-1 mağlup eden , ara vermeden perşembe günü evinde Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında evinde ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Yeni de takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör yönetiminde 10.30'da 'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışmaları, diğer oyuncular ise taktiksel antrenman gerçekleştirdi. Kamil Ahmet ile Sosa'nın salonda çalıştığı belirtilirken, tedavisi devam eden Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.

STURRIDGE İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Bu arada 'un yeni transferi 29 yaşındaki İngiliz forvet oyuncusu de bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Sturridge, son bölümde oynanan çift kale maç sırasında ise takımdan ayrı olarak saha kenarında koşu yaptı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.



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