27 Ağustos 2019, Salı
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MÜTHİŞ BİR BİTİRİCİ
Karadeniz ekibinin yeni transferi Daniel Sturridge düz koşuyla başladığı idmanda daha sonra çalım şut ve savunma antrenmanına katıldı. Karşısındaki savunmayı hızlı ayak oyunlarıyla alt eden süper yıldız, raket gibi kullandığı sol ayağıyla sürekli ağları havalandırdı. İdmanı takip edenler "Bire birde herkesi yeniyor. Kaleyi gördüğü anda çok temiz vuruyor. Müthiş bir bitirici" yorumları yaptı. Daniel Sturridge henüz tek antrenmanla teknik direktör Ünal Karaman'a "Hazırım" mesajını verdi.
DOĞUM GÜNÜNDE DERBİYE ÇIKIYOR
TRABZONSPOR'un yeni transferi Daniel Sturridge, 1 Eylül'de 30 yaşına basacak. Süper yıldız, doğum gününde bordo-mavili formayla ilk maçında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.
MİKEL İLE SOHBET ETTİ
Daniel Sturridge ilk antrenmanı öncesinde Chelsea'den eski takım arkadaşı olan Obi Mikel ile uzun süre sohbet etti. İngiliz ekibinden sonra bordo-mavili forma altında yeniden buluşan iki dost keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
GOL DANSI TREND OLDU
Dünyaca ünlü yıldız Daniel Sturridge'in gol sonrası dansı şimdiden tüm şehri sardı. İngiliz forvet henüz sahaya çıkıp golleri sonrası o meşhur dansını yapmadı ama eski videolarını izleyen taraftarlar halı sahada bile bu figürleri sergiliyor.
Sturridge'den gol şov
Giriş Tarihi: 27.08.2019
Trabzonspor’un yıldız transferi henüz maça çıkmadı ancak kalitesini antrenmanlarda sergilemeye başladı. 29 yaşındaki forvet, stoperlerin başını döndürüp birbirinden güzel goller attı
Bordo mavililer uzun süre peşinden koştuktan sonra Daniel Sturridge transferinde mutlu sona ulaşmıştı. Bir ara tamamen olumsuza dönen sürecin ardından Trabzospor'a resmi imzayı atan İngiliz futbolcu, dün ilk defa takımla birlikte çalıştı. Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra bireysel çalışmalar yapan 29 yaşındaki forvetin son durumu merak ediliyordu. Fiziksel bakımdan takım arkadaşlarından biraz geride olsa da müthiş tekniğini ilk antrenmandan gözler önünde sergilemeye başladı.
MÜTHİŞ BİR BİTİRİCİ
Karadeniz ekibinin yeni transferi Daniel Sturridge düz koşuyla başladığı idmanda daha sonra çalım şut ve savunma antrenmanına katıldı. Karşısındaki savunmayı hızlı ayak oyunlarıyla alt eden süper yıldız, raket gibi kullandığı sol ayağıyla sürekli ağları havalandırdı. İdmanı takip edenler "Bire birde herkesi yeniyor. Kaleyi gördüğü anda çok temiz vuruyor. Müthiş bir bitirici" yorumları yaptı. Daniel Sturridge henüz tek antrenmanla teknik direktör Ünal Karaman'a "Hazırım" mesajını verdi.
DOĞUM GÜNÜNDE DERBİYE ÇIKIYOR
TRABZONSPOR'un yeni transferi Daniel Sturridge, 1 Eylül'de 30 yaşına basacak. Süper yıldız, doğum gününde bordo-mavili formayla ilk maçında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.
MİKEL İLE SOHBET ETTİ
Daniel Sturridge ilk antrenmanı öncesinde Chelsea'den eski takım arkadaşı olan Obi Mikel ile uzun süre sohbet etti. İngiliz ekibinden sonra bordo-mavili forma altında yeniden buluşan iki dost keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
GOL DANSI TREND OLDU
Dünyaca ünlü yıldız Daniel Sturridge'in gol sonrası dansı şimdiden tüm şehri sardı. İngiliz forvet henüz sahaya çıkıp golleri sonrası o meşhur dansını yapmadı ama eski videolarını izleyen taraftarlar halı sahada bile bu figürleri sergiliyor.
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