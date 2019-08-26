26 Ağustos 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Turu geçeceğiz
Giriş Tarihi: 26.08.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde halka hitap etti. Trabzonspor'un AEK ile oynadığı ilk maça ve tura da değinen Erdoğan, “AEK’yı orada 3-1 yendik. Rövanşı da halledip play-off’tan çıkacağız” dedi.
Başkan Erdoğan, Trabzonspor'un AEK ile oynadığı ilk maça ve tura da değindi. Başkan Erdoğan "AEK'yı Yunanistan'da 3-1 yendik. Rövanşı da inşallah burada halledip play-off'tan çıkacağız. Şimdiden başarılar diliyorum ve inanıyorum. Bunu da başaracağız" diye konuştu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"