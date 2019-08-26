26 Ağustos 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Turu geçeceğiz

Başkan Erdoğan: Turu geçeceğiz
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.08.2019

Başkan , Trabzon'da toplu açılış töreninde halka hitap etti. 'un ile oynadığı ilk maça ve tura da değinen Erdoğan, “AEK’yı orada 3-1 yendik. Rövanşı da halledip play-off’tan çıkacağız” dedi.

Başkan Erdoğan, 'un ile oynadığı ilk maça ve tura da değindi. Başkan Erdoğan "AEK'yı 'da 3-1 yendik. Rövanşı da inşallah burada halledip play-off'tan çıkacağız. Şimdiden başarılar diliyorum ve inanıyorum. Bunu da başaracağız" diye konuştu.

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