Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Turu geçeceğiz

Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, rakiplerinin iyi bir takım olduğunu ancak kendi takımlarının zaten kaliteli olduğunu ve panik yapmadıklarını söyledi. Karaman ayrıca sakatlığı sebebiyle oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün dizinde ağrı olduğunu ve riske etmediklerini söyledi.