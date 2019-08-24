24 Ağustos 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Kusursuz Fırtına

Kusursuz Fırtına
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.08.2019

'ndeki temsilcimiz , 3. ön eleme turunda ’ı saf dışı bıraktıktan sonra play-off turunda karşılaştığı ’ya da sahayı dar etti. Turu cebe koyan bordo-mavililerde keyifler yerinde.

Teknik direktör ve öğrencileri, Avrupa'yı birbirine kattı. Çekya'nın ekol temsilcisi 'ı kupa dışına iten bordo-mavililer, 'ın köklü ekibi 'yı da elemek için büyük bir avantaj elde etti. Rakibini deplasmanda 3-1'lik skorla deviren ekibi tur biletini büyük oranda cebine koydu. Bu sezon hem 'de hem de Avrupa'da ses getirmek isteyen bordo-mavililer arzularını fazlasıyla sahaya yansıtıyor.

Trabzonspor puanımızı yükseltti

'HEDEFİMİZ YÜKSEK'

camiası çok daha güçlü bir sesle kupalara talip olduğunu söylüyor. Doğru bir program dahilinde kulübü yöneten başkan Ahmet Ağaoğlu ve takımı 'abi' gibi idare eden teknik direktör Ünal Karaman'a çok güvenen bordo-mavililer "Bu sezon hedefimiz yüksek. Kupaları toplayacak bir takımımız var. Uzun süre camia tamamen tek yürek oldu. Trabzonspor camiası bir bütün olduğunda bu Fırtına'ya dayanacak kimse yok" diyor.

KURA 30 AĞUSTOS'TA

Trabzonspor, bir futbol mucizesine izin vermezse 3-1'in rövanşında Stadı'nda AEK'yı eleyecek ve 'nde gruplara kalacak. Bordo-mavililerin kurası 30 Ağustos'ta çekilecek. Temsilcimiz kuraya 4. torbadan girecek.

'KARAMAN MAÇI ÇOK İYİ OKUMUŞ'

Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos, Radyospor'a konuştu. Georgopoulos "Trabzonspor maçı kazanmayı hak etti. Ünal Karaman bu maçı çok iyi okumuş. Çok organize bir takım olduklarını gösterdiler. AEK için tam bir hayal kırıklığı oldu. Teknik direktör Cardoso'nun işi zor. Rövanş maçında sahada olmasını beklemiyorum" yorumunda bulundu.

OLCAN'DAN SONRA BİR İLK

Caleb Ekuban, AEK ağlarını 3 kez sarsarak karşılaşmanın yıldızı oldu. Ganalı yıldız 28 Kasım 2013'te Apollon ağlarını 3 defa havalandıran Olcan Adın'dan sonra Avrupa Kupaları'nda hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Ünal Karaman: "Ülke adına iyi bir skor aldık"

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