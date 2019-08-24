Kusursuz Fırtına

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 3. ön eleme turunda Sparta Prag’ı saf dışı bıraktıktan sonra play-off turunda karşılaştığı AEK’ya da sahayı dar etti. Turu cebe koyan bordo-mavililerde keyifler yerinde.

Teknik direktör Ünal Karaman ve öğrencileri, Avrupa'yı birbirine kattı. Çekya'nın ekol temsilcisi Sparta Prag'ı kupa dışına iten bordo-mavililer, Yunanistan'ın köklü ekibi AEK'yı da elemek için büyük bir avantaj elde etti. Rakibini deplasmanda 3-1'lik skorla deviren Karadeniz ekibi tur biletini büyük oranda cebine koydu. Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da ses getirmek isteyen bordo-mavililer arzularını fazlasıyla sahaya yansıtıyor.

'HEDEFİMİZ YÜKSEK'

Trabzonspor camiası çok daha güçlü bir sesle kupalara talip olduğunu söylüyor. Doğru bir program dahilinde kulübü yöneten başkan Ahmet Ağaoğlu ve takımı 'abi' gibi idare eden teknik direktör Ünal Karaman'a çok güvenen bordo-mavililer "Bu sezon hedefimiz yüksek. Kupaları toplayacak bir takımımız var. Uzun süre camia tamamen tek yürek oldu. Trabzonspor camiası bir bütün olduğunda bu Fırtına'ya dayanacak kimse yok" diyor.

KURA 30 AĞUSTOS'TA

Trabzonspor, bir futbol mucizesine izin vermezse 3-1'in rövanşında Şenol Güneş Stadı'nda AEK'yı eleyecek ve Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Bordo-mavililerin kurası 30 Ağustos'ta çekilecek. Temsilcimiz kuraya 4. torbadan girecek.

'KARAMAN MAÇI ÇOK İYİ OKUMUŞ'

Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos, Radyospor'a konuştu. Georgopoulos "Trabzonspor maçı kazanmayı hak etti. Ünal Karaman bu maçı çok iyi okumuş. Çok organize bir takım olduklarını gösterdiler. AEK için tam bir hayal kırıklığı oldu. Teknik direktör Cardoso'nun işi zor. Rövanş maçında sahada olmasını beklemiyorum" yorumunda bulundu.

OLCAN'DAN SONRA BİR İLK

Caleb Ekuban, AEK ağlarını 3 kez sarsarak karşılaşmanın yıldızı oldu. Ganalı yıldız 28 Kasım 2013'te Apollon ağlarını 3 defa havalandıran Olcan Adın'dan sonra Avrupa Kupaları'nda hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.