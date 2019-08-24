24 Ağustos 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Ekuban: "Gollerimin devamı gelecek"

Ekuban: Gollerimin devamı gelecek
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.08.2019

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi AEK Atina'ya attığı 3 golle zaferin kahramanı olan , kendisine asist yapan isimlere teşekkür etti. “Gollerimin devamı gelecek” dedi.

Avrupa Ligi'ne tam anlamıyla damgasını vurdu. Ganalı yıldız fileleri 3 kez sarsarken karşılaşma sonunda çok mutluydu. 25 yaşındaki futbolcu "Bizim için önemli bir sonuçtu. Geri düşüp, penaltı kaçırdığımız bir maçı 3 gol atıp çevirmek önemliydi" dedi. Ekuban golleriyle ilgili ise şöyle konuştu: "Topun 3 defa kaleden içeri girdiğinizde harika duygu. Novak, Maestro (Sosa) ve Abdülkadir Ömür'e teşekkür etmem gerekiyor. Harika bir duygu. Nerede oynadığım önemli değil. Özellikle gol atıyorsanız nerede oynadığınız hatırlanmaz. Bana şans verdiği için hocamıza teşekkür ediyorum"
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