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Ekuban: "Gollerimin devamı gelecek"
Giriş Tarihi: 24.08.2019
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi AEK Atina'ya attığı 3 golle zaferin kahramanı olan Caleb Ekuban, kendisine asist yapan isimlere teşekkür etti. “Gollerimin devamı gelecek” dedi.
Avrupa Ligi'ne tam anlamıyla Caleb Ekuban damgasını vurdu. Ganalı yıldız fileleri 3 kez sarsarken karşılaşma sonunda çok mutluydu. 25 yaşındaki futbolcu "Bizim için önemli bir sonuçtu. Geri düşüp, penaltı kaçırdığımız bir maçı 3 gol atıp çevirmek önemliydi" dedi. Ekuban golleriyle ilgili ise şöyle konuştu: "Topun 3 defa kaleden içeri girdiğinizde harika duygu. Novak, Maestro (Sosa) ve Abdülkadir Ömür'e teşekkür etmem gerekiyor. Harika bir duygu. Nerede oynadığım önemli değil. Özellikle gol atıyorsanız nerede oynadığınız hatırlanmaz. Bana şans verdiği için hocamıza teşekkür ediyorum"
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