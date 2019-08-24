24 Ağustos 2019, Cumartesi
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Novak'a yeni sözleşme
Giriş Tarihi: 24.08.2019
Avrupa’nın en değerli sol beklerinden olan Çek yıldıza yeni kontrat önerilecek. 2020 yazında bitecek sözleşmesi iyileştirme yapılarak 3 yıl uzatılacak.
Trabzonspor'da profesyonelliği ile herkesin takdirini kazanan, Avrupa'nın skora en çok katkı veren sol beklerinden olan Filip Novak'ın kontratı 2020 yazında sona eriyor. Bordo-mavililer, 29 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu kadrolarında tutmak istiyorlar. Bunun için de Çek sol bekle kısa süre içinde masaya oturulacak. Yönetim, Novak'a "Gel alacağın parada iyileştirmeye gidip sözleşme süreni uzatalım" teklifi götürecek. Bordo-mavili ekibin sol kanat savunucusu anlaşması gereği yılda 860 bin euro kazanıyor. Yönetim bu rakamı 1 milyon euro'ya yükselterek Filip Novak'a 3 yıllık yeni sözleşme önerisi götürmeyi planlıyor. Bu teklifle beraber Trabzonspor şehre ve takıma tam uyum sağlayan oyuncusuyla yola devam edecek.
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