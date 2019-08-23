23 Ağustos 2019, Cuma
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Sörloth mola verdi
Giriş Tarihi: 23.08.2019
Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Crystal Palace'dan kiraladığı Alexander Sörloth ilk kez suskun kaldı.
Norveçli oyuncu, forma giydiği UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki Sparta Prag ve ligdeki Kasımpaşa karşılaşmalarının 3'ünde de fileleri havalandırmayı başarmıştı. Sörloth dün yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.
YENİLMEZ ARMADA
Trabzonspor'un yenilmezlik serisi 19 maça çıktı. Son mağlubiyetini 26 Şubat 2019'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'dan alan Fırtına, oynadığı son 19 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 beraberlik aldı. Bordo-mavili takımın tam 179 gündür bileği bükülmüyor.
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