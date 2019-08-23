23 Ağustos 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Sörloth mola verdi

Sörloth mola verdi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.08.2019

'un yaz transfer döneminde 'dan kiraladığı Alexander Sörloth ilk kez suskun kaldı.

Norveçli oyuncu, forma giydiği Avrupa Ligi'ndeki iki ve ligdeki karşılaşmalarının 3'ünde de fileleri havalandırmayı başarmıştı. Sörloth dün yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

YENİLMEZ ARMADA

'un yenilmezlik serisi 19 maça çıktı. Son mağlubiyetini 26 Şubat 2019'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'dan alan Fırtına, oynadığı son 19 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 beraberlik aldı. Bordo-mavili takımın tam 179 gündür bileği bükülmüyor.

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