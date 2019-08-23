23 Ağustos 2019, Cuma
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Penaltı kabusu
Giriş Tarihi: 23.08.2019
Bu sezonki 2’nci penaltıyı da kaçıran Trabzon, kullandığı son 12 atışın 6’sından yararlanamadı
Trabzonspor'un penaltı kabusu devam ediyor. 3. ön eleme turundaki Sparta Prag (2-1) maçında Nwakaeme uzatma anlarında kazanılan penaltıyı atamamıştı. Dün de AEK karşısında kazanılan penaltı vuruşunu Sosa direğe nişanladı. Arjantinli, Trabzonspor kariyerinde 3. penaltısını kaçırdı. Bu sezon 2'de sıfır çeken bordo-mavililer geçen sezon da ligde kullandığı 10 penaltıdan 4'ünü (Rodallega (2), Sosa ve Burak) kaçırmıştı. Kullandığı son 12 penaltının 6'sından yararlanamayan Fırtına, yüzde 50 gibi son derece düşük bir oranda kaldı.
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