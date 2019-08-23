23 Ağustos 2019, Cuma
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Abdülkadir Ömür'den ikinci asist geldi
Giriş Tarihi: 23.08.2019
Karadeniz ekibinin genç yıldızı Abdülkadir Ömür, bu sezon bordo-mavili formayla ikinci asistini yaptı. Kasımpaşa maçında bir asist yapan 20 yaşındaki yıldız, dün AEK karşısında Ekuban'ın attığı üçüncü golde verdiği klas gol pasıyla gözlerin pasını sildi.
Deplasmanda alınan bu galibiyetin tur için çok büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Abdülkadir, "Bizim için önemli olan dış sahadaki maçta alınacak bir galibiyetti, bunu da başardık. Rövanşta da aynı ciddiyetle oynayarak rakibimizi Trabzon'da da mağlup edecek ve UEFA'da gruplara katılacağız" ifadelerini kullandı.
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