23 Ağustos 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür'den ikinci asist geldi

Yerli Messi iş başında
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.08.2019

 ekibinin genç yıldızı , bu sezon bordo-mavili formayla ikinci asistini yaptı. maçında bir asist yapan 20 yaşındaki yıldız, dün AEK karşısında Ekuban'ın attığı üçüncü golde verdiği klas gol pasıyla gözlerin pasını sildi.

Deplasmanda alınan bu galibiyetin tur için çok büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Abdülkadir, "Bizim için önemli olan dış sahadaki maçta alınacak bir galibiyetti, bunu da başardık. Rövanşta da aynı ciddiyetle oynayarak rakibimizi 'da da mağlup edecek ve 'da gruplara katılacağız" ifadelerini kullandı.
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