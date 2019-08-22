Vurduğun gol olsun

Trabzonspor, Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bugün Atina'da oynayacağı AEK karşılaşmasından avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda Sparta Prag'ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran bordo-mavililer, bu turun ilk maçında bugün deplasmanda Yunanistan ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, gruplara kalma noktasında son viraj olan play-off turunda 29 Ağustos'ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi bu maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bugün Atina'da oynayacağı AEK karşılaşmasından avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda Sparta Prag'ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran bordo-mavililer, bu turun ilk maçında bugün deplasmanda Yunanistan ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, gruplara kalma noktasında son viraj olan play-off turunda 29 Ağustos'ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi bu maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor.



AEK TARAFTARI GİREMEZ

Fırtına, Sparta Prag deplasmanında olduğu gibi bugün de AEK karşılaşmasını seyircisiz oynayacak. Yunanistan ekibi, daha önce ceza aldığı için taraftarından yoksun kalacak. Ancak Trabzon-spor taraftarları, takımını deplasmanda destekleyecek. 200 bordo-mavili yürek tribünde yer alabilecek.



İDEAL KADROYA DÖNÜŞ

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile oynanan maça Avrupa Ligi'ndeki 11'inde değişiklikler yaparak çıkan teknik direktör Ünal Karaman'ın, AEK müsabakasıyla yeniden ideal 11'ine döneceği öğrenildi. 53 yaşındaki hocanın, Kasımpaşa mücadelesine göre Fernandes, Campi, Mikel ve Yusuf Sarı'yı kulübeye çekerek AEK karşısında bu oyuncuların yerine Hüseyin, Hosseini, Abdulkadir Parmak ve Ekuban'a forma vermesi bekleniyor.



AVRUPA'DA FIRTINA

Bugün deplasmanda AEK ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 128. maçına çıkacak. Bordomavililer, geride kalan 127 maçta 49 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 166 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 169 gol gördü.



İYİ SONUÇLA DÖNECEĞİZ

Teknik direktör Ünal Karaman, AEK ile zor bir maça çıkacaklarını söyledi. 53 yaşındaki hoca, "İki takım açısından zor ve önemli bir karşılaşma. Hazırlığımızı yaptık. Oynanmamış hiçbir müsabakada favori görmem. Doğrularınızı yaparsınız. Başarılı olursanız kazanırsınız. Biz doğrularımızı yaparak inşallah iyi bir sonuçla ülkemize döneriz" dedi. Karaman, şöyle devam etti: "Analizlerimizi yaptık. Her türlü bilgiye sahibiz. Spor bize birçok şeyi tecrübe ettirdi. Her insanın başka arkadaşına muhtaç olabilir. Biz elimizden gelen çabayı sarfedeceğiz ama mahcubiyeti inşallah yaşamayacağız. AEK iyi bir takım. Ama onların da zorlandığı anlar var. Bireysel olarak iyi oyunculara sahip. Bizimle karakter olarak örtüşen bir takım."



ÇOK İYİ HAZIRLANDIK

Kaptan Sosa, AEK maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Sosa, "Umarım güzel bir sonuç alırız" dedi.