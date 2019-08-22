Trabzonspor - Malatyaspor maçını Gençerler yönetecek

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Pazar günü 19.15'te oynanacak Trabzonspor- Malatyaspor mücadelesini Koray Gençerler yönetecek.

Gençerler'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. VAR hakemi Halis Özkahya, AVAR hakemi ise Murat Erdoğan. Fırtına, Gençerler ile çıktığı 7 maçta 5 galibiyet elde ederken, 1'er kez de beraberlik ve mağlubiyet almıştı. Malatya ise Gençerler'le 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.