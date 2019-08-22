22 Ağustos 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Malatyaspor maçını Gençerler yönetecek

Gençerler yönetecek
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.08.2019

Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Pazar günü 19.15'te oynanacak - Malatyaspor mücadelesini Koray Gençerler yönetecek.

Gençerler'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Uyarcan yapacak. VAR hakemi , AVAR hakemi ise . Fırtına, Gençerler ile çıktığı 7 maçta 5 galibiyet elde ederken, 1'er kez de beraberlik ve mağlubiyet almıştı. Malatya ise Gençerler'le 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

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