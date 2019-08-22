Trabzonlu Sturridge

29 yaşındaki İngiliz forvet dün önce sağlık kontrolünden geçti, ardından 2+1 yıllık imza attı. Sturridge, senelik 1.5 milyon euro ile birlikte 2 milyon euro da imza parası alacak.

Obi Mikel gibi bir dünya yıldızını kadrosuna katarak ses getiren Trabzonspor, bir başka dünya starı Daniel Sturridge'yi de renklerine bağladı. 3 gün önce Türkiye'ye getirilen 29 yaşındaki İngiliz forvet, iki gündür İstanbul'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşüyordu. Dün son detaylar masaya yatırıldı ve 1.80 boyundaki santrfor, özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Bulgularında bir sorun çıkmadığı ifade edilen oyuncu için akşam saatlerinde KAP açıklaması da geldi ve bordo- mavili taraftarlar coştu. Avrupa'da basın bu transfere çok geniş yer verdi.



HER YIL İMZA PARASI ALACAK

Kulüpten KAP'a gönderilen açıklamada, "Sturridge, 2019-20 ve 2020- 21 sezonlarında 1.5 milyon euro garanti ücret kazanacak. Opsiyonun kullanılması halinde de İngiliz futbolcuya 3'üncü sezon için yine 1.5 milyon euro ödenecek. Ayrıca Trabzonspor, Sturridge'ye 2019-20 için 2 milyon euro imza parası verecek. Devam eden sezonlar için ise oyuncunun kulübümüzde devam etme şartına bağlı olarak imza ücreti ödenecektir. Ayrıca futbolcuya yapılacak ödemelerin yüzde sekizi oranında bir menajerlik hizmet bedeli ödenecektir" denildi. Sturridge, geçen yıl 27 maçta 4 gol attı.



SÜREKLİ YARDIM YAPIYOR

Daniel Sturridge, yardım kuruluşlarına önemli desteklerde bulunuyor. 2012'de Chelsea'da oynarken dezavantajlı çocukların futbol hayatına katılmalarını sağlamak amacıyla Hyundai adına Street Lig'e 50 bin euro bağışlayan Sturridge, bir sonraki yıl yine aynı bağış yaptı. 2013 yılında da gençler için Jamaika'da yardım kuruluşu açtı.



FUTBOLCU BİR AİLEDEN GELİYOR

Sturridge'nin ailesinde profesyonel futbol oynamış birçok kişi mevcut. Babası Michael, İngiltere'de Wrexham'da forma giydi. Amcaları Dean ve Simon ise babasına göre çok daha başarılı bir futbol geçmişine sahip. Kariyerinde Derby, Birmingham, Sheffield gibi önemli kulüplerin formasını giyen Dean, Premier Lig'de 154 maçta 38 gol attı.



GÜVEN TÜM AİLE İLE GÖRÜŞTÜ

Sturridge'nin transferinden sorumlu olan Başkan Yardımcısı Sertaç Güven, 38 gün süren transfer süresince oyuncuyla sayısız kez konuşmasının yanı sıra ailesinden hemen herkesle görüştü. Şehir ve kulüp hakkında birçok bilgi verdi. Ayrıca Amerika'ya giden ve burada da oyuncuyla 4 gün boyunca temas kuran Güven, transfer sürecinin son anlarında devreye giren kulüpleri de bireysel diyaloglarını kullanarak ekarte etmeyi başardı.



İKİ KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

Kariyerinde ?ilk defa İngiltere dışında forma giyecek olan Sturridge, ülkesinde önemli başarılara imza attı. Biri Chelsea diğeri de geçtiğimiz yıl Liverpool ile olmak üzere iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Sturridge, 2010 yılında da Chelsea ile İngiltere Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti. 29 yaşındaki oyuncunun Chelsea formasıyla ayrıca 2 FA Cup şampiyonluğu da bulunuyor.



OYNAMAK İSTİYORUM

Kendisine gelen birçok teklifi reddeden Sturridge'nin Trabzonspor'un teklifini kabul etmesindeki en önemli etken ise futbol oynama açlığı oldu. Bordomavili takımın kadrosunu ve planlamasını çok beğenen Sturridge'nin bordo-mavili yöneticilere, "Henüz 29 yaşındayım ve futbol oynamak istiyorum. Hedeflerim ve planlarım var. Benim için en doğru kulüp burası olacak. Ama hepsinden önemlisi sizin bana karşı yaklaşımınız ve bu isteğiniz beni ve ailemi fazlasıyla memnun etti. Trabzonspor'a her şeyimi vermeye geliyorum" dedi.



BU LİGİN ÜSTÜNDE

Sturridge, teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Top saklayabilen, adam eksiltebilen, geriye gelerek oyun kurulumuna yardım eden, uzaktan etkili şutlar atabilen bir forvet. Kendisiyle ilgili en büyük endişe sakatlık sorunlarıydı ama geçen sezonu sakatlanmadan tamamladı. Liverpool'da santrfor olarak tercih edildi, Chelsea'de ağırlıklı olarak sağ kanatta oynamıştı. Sörloth'la birlikte görev aldığında, Sturridge'yi sağ kanatta topla buluşup, sık sık içeriye kat eden biri olarak izleyebiliriz. Genel anlamda ligin üstünde bir oyuncu. MİNİ YORUM RIDVAN AKSU