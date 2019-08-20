20 Ağustos 2019, Salı

TRABZONSPOR

Türkiye'nin gururu

Türkiye'nin gururu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.08.2019

'un 'ı 2-1 yendiği maç 'ye sıralamasında nefes aldırdı.

10. basamakta olan , 13. Çekya ve 14. 'ın temsilcilerine karşı mücadele verdi. , karşısında puanı ülkesine kazandırdı. Çekya'dan 'ı deviren Fırtına, iki maçta hanemize önemli puanlar yazdırdı. 'nın kuralları gereği eleme turlarında galibiyete 1, beraberliğe de 0.5 puan veriliyor. UEFA sıralamasında 34 bin 700 puanda bulunan Türkiye'ye karşı Çekya'nın 25 bin 675 puanı var. Temsilcimizin AEK Atina karşısında iki maçta alacağı galibiyetler ülke puanı açısından da çok önemli. Tüm Türkiye için kritik önemde.
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