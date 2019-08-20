20 Ağustos 2019, Salı

TRABZONSPOR

Sörloth fırtınası

Sörloth fırtınası
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.08.2019

Süper Lig Cemil Usta Sezonu ilk haftasında ile deplasmanda 1-1 berabere kalan 'da takımın tek golünü kaydeden Alexander , fırtına gibi esiyor.

3 resmi maçta attığı 3 golle coşan Norveçli forvet, karşısında skor ürettiği için kendi adına mutlu olduğunu söylerken, "Ancak bu maçtan galibiyetle dönmek isterdik" ifadelerini kullandı. sınavı için Norveçli santrfor, "AEK bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Bunun farkındayız. Deplasmanda iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Evimizde de galibiyete uzanacağımızı düşünüyorum. Kaliteli bir takımız ve turu geçeceğimize inanıyoruz" dedi.

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