Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Sturridge çalımı!
Bir süredir Trabzonspor'la transfer görüşmelerini sürdüren Daniel Sturridge için Fransız basınından yeni bir iddia geldi. Buna göre İngiliz yıldızla her an sözleşme imzalanabileceği ifade ediliyor.
Trabzonspor'la transfer görüşmesi yapmak üzere amcası ve annesi şehre gelen İngiliz golcü Daniel Sturridge'de yeni bir gelişme yaşanıyor.
Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Monaco'nun da Falcao'nun yerine düşündüğü İngiliz futbolcu, Trabzonspor'la anlaşmaya çok yakın. Bugün öğleden sonra oyuncuyla sözleşme imzalanabileceği ifade edildi. Sözleşmenin uzun süreli olacağı bilgisi de paylaşıldı.
29 yaşındaki Sturridge'in bu sezon İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile sözleşmesi bitmiş ancak kontratını yenilememe kararı almıştı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli de, geçtiğimiz günlerde İngiliz yıldızla görüşmüş ancak sonuç alamamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"