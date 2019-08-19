19 Ağustos 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Sturridge çalımı!

Sturridge çalımı!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.08.2019

Bir süredir 'la transfer görüşmelerini sürdüren Daniel Sturridge için Fransız basınından yeni bir iddia geldi. Buna göre İngiliz yıldızla her an sözleşme imzalanabileceği ifade ediliyor.

'la transfer görüşmesi yapmak üzere amcası ve annesi şehre gelen İngiliz golcü Daniel Sturridge'de yeni bir gelişme yaşanıyor.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre Monaco'nun da Falcao'nun yerine düşündüğü İngiliz futbolcu, Trabzonspor'la anlaşmaya çok yakın. Bugün öğleden sonra oyuncuyla sözleşme imzalanabileceği ifade edildi. Sözleşmenin uzun süreli olacağı bilgisi de paylaşıldı.

29 yaşındaki Sturridge'in bu sezon İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile sözleşmesi bitmiş ancak kontratını yenilememe kararı almıştı.

Sportif Direktörü Damien Comolli de, geçtiğimiz günlerde İngiliz yıldızla görüşmüş ancak sonuç alamamıştı.

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