20 Ağustos 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor AEK maçı için Atina'da

Trabzonspor AEK maçı için Atina'da
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.08.2019

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda 'ın takımı ile karşılaşacak olan , Atina'ya geldi.

'in ilk haftasında oynadığı maçının ardından Trabzon'a dönmeyen ve 'da kalan bordo mavililer, bugün özel uçakla İstanbul'dan 'ın başkenti Atina'ya geldi.

1 saat 15 dakikalık yolculuğunun ardından Atina Elefterios Venizelos Havalimanı'na ulaşan kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti. Kasımpaşa maçı için İstanbul'a 22 futbolcuyla gelen bordo mavililerin, Atina kafilesinde ise 20 oyuncu bulunurken, Fıratcan Üzüm ve Kamil , maçı kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör ile takım kaptanı , yarın TSİ 17.30'da maçın oynanacağı OAKA Spyros Louis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından saat saat 18.00'de bordo mavili takım, stadyumda son çalışmasını gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
İşte Trabzonspor'un AEK maçı kamp kadrosu
İşte Trabzonspor'un AEK maçı kamp kadrosu İşte Trabzonspor'un AEK maçı kamp kadrosu
Sturridge İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler Sturridge İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör