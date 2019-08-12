12 Ağustos 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Edgar Miguel Le Trabzonspor'da

Edgar Le Trabzonspor'da
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.08.2019

Fransa'nın Lille kulübü, Portekizli stoper Edgar Miguel Le'nin 'a transfer olduğunu açıkladı.

Lille, Yusuf Yazıcı transferi için yapılan anlaşmada 'a verilen 25 yaşındaki stoper Edgar Miguel Le'in ayrılığını açıkladı.

Fransız ekibi, 2017'de Portekiz'in Belesenses takımına 3.5 milyon euro ödeyerek Edgar Le'yi transfer etmişti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Nantes takımında geçiren Le, geçtiğimiz sezon 21 resmi maçta görev aldı.

Trabzonspor'da forvet arayışı

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