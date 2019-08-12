12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Edgar Miguel Le Trabzonspor'da
Giriş Tarihi: 12.08.2019
Fransa'nın Lille kulübü, Portekizli stoper Edgar Miguel Le'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Lille, Yusuf Yazıcı transferi için yapılan anlaşmada Trabzonspor'a verilen 25 yaşındaki stoper Edgar Miguel Le'in ayrılığını açıkladı.
Fransız ekibi, 2017'de Portekiz'in Belesenses takımına 3.5 milyon euro ödeyerek Edgar Le'yi transfer etmişti. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Nantes takımında geçiren Le, geçtiğimiz sezon 21 resmi maçta görev aldı.
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