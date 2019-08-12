12 Ağustos 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Sparta Prag maçı hazırlıkları
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.08.2019

, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2-2'nin rövanşında 15 Ağustos Perşembe günü sahasında Çekya temsilcisi ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili ekip, karşılaşmasının hazırlıklarına teknik direktör yönetiminde Medical Park Stadı'nda devam etti.

İlk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve kuvvet çalışması yaptı. Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı koştu.

, yarın yapacağı idmanla Sparta Prag maçının hazırlıklarına devam edecek.

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