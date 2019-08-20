20 Ağustos 2019, Salı
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İşte Trabzonspor'un AEK maçı kamp kadrosu
Giriş Tarihi: 20.08.2019
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacağı AEK maçı kadrosu belli oldu. Kamp kadrosundna yer alan isimler şöyle:
Uğurcan
Erce
Arda
Hüseyin
Majıd
Ivanıldo
Campı
Pereıra
Novak
Sosa
Parmak
Obı Mikel
Doğan
A. Canbaz
A. Ömür
Yusuf
Tony
Donıs
Ekuban
Sörloth
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