20 Ağustos 2019, Salı

TRABZONSPOR

İşte Trabzonspor'un AEK maçı kamp kadrosu

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.08.2019

'un Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacağı maçı kadrosu belli oldu. Kamp kadrosundna yer alan isimler şöyle:

Uğurcan

Erce

Arda

Hüseyin

Majıd

Ivanıldo

Campı

Pereıra

Novak

Sosa

Parmak

Obı Mikel

Doğan

A. Canbaz

A. Ömür

Yusuf

Tony

Donıs

Ekuban

Sörloth

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor AEK maçı için Atina'da Trabzonspor AEK maçı için Atina'da
İşte Trabzonspor'un AEK maçı kamp kadrosu İşte Trabzonspor'un AEK maçı kamp kadrosu
Sturridge İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler Sturridge İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör