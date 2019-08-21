21 Ağustos 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Mehmet Topal can atıyor

Mehmet Topal can atıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.08.2019

'de ayrılan 33 yaşındaki ön libero, 'a gelmek istiyor.

'den ayrıldıktan sonra yurt dışında transfer görüşmelerinde bulunan 'ın adı ile anılmaya başlandı. 33 yaşındaki ön liberonun, menajeri aracılığı ile bordo-mavili takıma haber gönderdiği ancak yönetimin bu isme sıcak bakmadığı dile getirildi. Topal, Fenerbahçe, G.Saray ve 'da görev yapmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Ağaoğlu'ndan Sturridge açıklaması Ağaoğlu'ndan Sturridge açıklaması
Sörloth maliyetini çıkardı Sörloth maliyetini çıkardı
Trabzonspor AEK maçı için Atina'da Trabzonspor AEK maçı için Atina'da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör