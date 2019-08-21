21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Mehmet Topal can atıyor
Giriş Tarihi: 21.08.2019
Fenerbahçe'de ayrılan 33 yaşındaki ön libero, Trabzonspor'a gelmek istiyor.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yurt dışında transfer görüşmelerinde bulunan Mehmet Topal'ın adı Trabzonspor ile anılmaya başlandı. 33 yaşındaki ön liberonun, menajeri aracılığı ile bordo-mavili takıma haber gönderdiği ancak yönetimin bu isme sıcak bakmadığı dile getirildi. Topal, Fenerbahçe, G.Saray ve Valencia'da görev yapmıştı.
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