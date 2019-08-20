Trabzonspor'dan Acquah bombası
Trabzonspor yönetimi, Karaman’ın talebi doğrultusunda defansif orta saha için arayışlara başlamıştı. Gündeme gelen isimlerden birisi de bonservisi elinde olan Afriyie Acquah
Trabzonspor, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunu birçok isimle güçlendiren bordo-mavililer, Ogenyi Onazi'nin sakatlığını henüz atlatamaması nedeniyle defansif orta saha için de arayışlara başlamıştı. Bu bölge için birçok oyuncuyla temas kuran Karadeniz ekibinin geçtiğimiz sezonki performansını yakından takip ettiği Ganalı orta saha Afriyie Acquah için harekete geçtiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Empoli takımında forma giyen 27 yaşındaki yıldızın bonservisinin elinde olmasını avantaj olarak gören bordo-mavili takımın yöneticilerin, aynı bölge için görüşülen diğer futbolcularla birlikte Acquah'a da teklif yapacağı belirtildi. Trabzonspor'un oyuncuya imza parası olmaksızın yıllık makul bir ücretle sözleşme teklif etmesi bekleniyor. Geride kalan sezonda 28 maçta forma giyen Acquah iki kez de fileleri havalandırmayı başarmıştı. 1.79 boyundaki futbolcu, Gana Milli Takımı ile 33 maça çıktı ve 1 gol attı.
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