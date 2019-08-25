25 Ağustos 2019, Pazar
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Ünal Karaman: Konsantre olun
Giriş Tarihi: 25.08.2019
Ünal Karaman, Y.Malatya maçı öncesi öğrencilerini uyardı. Başarılı hoca “3 puan çok önemli” dedi
Fırtına'da teknik direktör Ünal Karaman, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi en çok konsantrasyon kaybından endişeleniyor. Başarılı teknik adam öğrencilerini uyararak "Avrupa maçı bitti. Kazandık ve rövanşını bekleyeceğiz. Şimdi önümüzde Yeni Malatyaspor karşılaşması var. Ligde bu tip kayıplar ilerleyen haftalarda bizi zorluyor. Bu hafta mutlaka 3 puan almalıyız. İyi konsantre olun" diye konuştu. Karaman duran toplar konusunda da öğrencilerine ikazlarda bulundu.
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