14 Ağustos 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Sörloth sabırsız

Sörloth sabırsız
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 14.08.2019

ile deplasmanda oynanan maçta giyen ve ilk golünü kaydeden Norveçli forvet Alexandar Sörloth, yarın akşam bordo-mavili taraftarların oluşturacağı muhteşem atmosferi yaşamak için çok heyecanlı.

Formayı ilk kez ile deplasmanda oynanan maçta giyen ve ilk golünü kaydeden Norveçli forvet, yarın akşam bordo-mavili taraftarların oluşturacağı muhteşem atmosferi yaşamak için çok heyecanlı. Trabzon'a geldiği ilk gün meşalelerle karşılanan Sörloth, "Taraftarımızın önüne çıkmayı bekliyorum. Zaman daraldıkça heyecanım daha da artıyor. Duyduklarım bizi muhteşem bir atmosferin bekliyor olacağı. Onlara turu geçerek hediye vereceğiz. Yine golümü atarım" dedi.
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