14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Sörloth sabırsız
Giriş Tarihi: 14.08.2019
Sparta Prag ile deplasmanda oynanan maçta giyen ve ilk golünü kaydeden Norveçli forvet Alexandar Sörloth, yarın akşam bordo-mavili taraftarların oluşturacağı muhteşem atmosferi yaşamak için çok heyecanlı.
Formayı ilk kez Sparta Prag ile deplasmanda oynanan maçta giyen ve ilk golünü kaydeden Norveçli forvet, yarın akşam bordo-mavili taraftarların oluşturacağı muhteşem atmosferi yaşamak için çok heyecanlı. Trabzon'a geldiği ilk gün meşalelerle karşılanan Sörloth, "Taraftarımızın önüne çıkmayı bekliyorum. Zaman daraldıkça heyecanım daha da artıyor. Duyduklarım bizi muhteşem bir atmosferin bekliyor olacağı. Onlara turu geçerek hediye vereceğiz. Yine golümü atarım" dedi.
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