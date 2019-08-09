09 Ağustos 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Ünal Karaman'dan öz eleştiri: "Kötüydük ama düzeleceğiz"

Ünal Karaman'dan öz eleştiri: Kötüydük
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.08.2019

Bordo-mavili hoca “Zorluğun dışında kötü de başladık. Zorluğu ve kötü oyunu biraz abarttık” dedi ve ekledi: Oyuncularıma da hak veriyorum zor bir süreçten geçtiler

Teknik Direktörü Ünal Karamaün, karşılaşmanın ardından hem öz eleştiride bulundu hem de gelecek için ümit verdi. Maçı değerlendiren bordo- mavili teknik adam, ''Başlangıçlar zordur. Bugün zorluğun dışında kötü de başladık. Bizim bir oyun karakterimiz vardı. Zorluğu ve kötü oyunu biraz abarttık. İkinci yarı biraz daha toparladık. Şimdi maç bittiği için gönül rahatlığı ile söyleyebiliyorum. Ben oyuncularıma da hak veriyorum. Zor ve ağır bir süreçten geçtik. Ağır idmanlar yaptık" dedi.

RAKİP KOLAY GÖRÜNÜYOR AMA DEĞİL

"Bugün yaptığımız hataları azaltarak doğrularımız üzerinden gideceğiz. İnşallah hatalarımızı burada bırakıp döneceğiz'' ifadelerini kullanan Karaman, Trabzon'da oynanacak rövanş sınavı için "Taraftarımızın coşkusuyla umarım istediğimiz sonucu alırız. Doğrularımızın üzerine koymaya devam edeceğiz" dedi. hakkında da konuşan Karaman, ''Rakibin iyi futbolcuları var. Sanki kolay bir rakipmiş gibi gösteriliyor ama öyle değil. 2-0'dan 2-2'ye geri dönüş bizim için iyi bir avantaj olur" şeklinde konuştu.
Sparta Prag 2 - 2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Sörloth ilk maçında taraftarı mest etti! Sörloth ilk maçında taraftarı mest etti!
Fırtına gibi geri dönüş! Fırtına gibi geri dönüş!
Yöneticiler dostluk yemeğinde buluştu Yöneticiler dostluk yemeğinde buluştu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör