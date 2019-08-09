09 Ağustos 2019, Cuma
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Ahmet Ağaoğlu: ‘Önceliğimiz forvet olacak’
Giriş Tarihi: 09.08.2019
Ağaoğlu: Forvet mevkisi başta olmak üzere gerekli takviyeler yapılacak.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ağaoğlu, "Forvet başta olmak üzere arayışlarımız sürüyor. Eksik bölgelere takviyeleri yapacağız" dedi. Ağaoğlu, maç sonrası ise "Rövanş için bir şey diyemem. Hiçbir maç için son düdük çalmadan konuşamam" dedi.
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