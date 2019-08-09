09 Ağustos 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu: ‘Önceliğimiz forvet olacak’

Ahmet Ağaoğlu: ‘Önceliğimiz forvet olacak’
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.08.2019

Ağaoğlu: Forvet mevkisi başta olmak üzere gerekli takviyeler yapılacak.

Başkanı , transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Ağaoğlu, "Forvet başta olmak üzere arayışlarımız sürüyor. Eksik bölgelere takviyeleri yapacağız" dedi. Ağaoğlu, maç sonrası ise "Rövanş için bir şey diyemem. Hiçbir maç için son düdük çalmadan konuşamam" dedi.
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