08 Ağustos 2019, Perşembe
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Trabzonspor taraftarından Sörloth paylaşımları
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelen Trabzonspor maçta 2-0 geriye düşse de önce Ekuban'la farkı bire indirdi sonra da yeni transfer Sörloth'un şık golüyle beraberliği yakaladı. Bordo mavili ekip bu sonuçla rövanş maçı için büyük avantaj yakalarken Trabzonspor taraftarları ilk maçında gol atan Alexander Sörloth'a sosyal medyada övgüler yağdırdı. İşte taraftarların yaptıkları Sörloth paylaşımları...
Giriş Tarihi: 08.08.2019 21:58 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 21:58
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